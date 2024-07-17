«Адски опасно»: в Польше назвали главную угрозу для F-16 из России

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ станет главной угрозой для самолетов F-16, которые США передадут Украине, считают в польском издании Komputer Swiat. Западные журналисты пишут, что в российские войска уже поступила новая партия этих самолетов, в которых есть «адски опасные» ракеты Р-37, сообщает NEWS.ru .

Польская пресса также отметила, что российские МиГи имеют лучшую дальность полета снарядов по сравнению с F-16. KS также пишет, что впервые самолеты F-16 могут «дебютировать» в небе над Украиной в течение ближайших нескольких недель.

«И, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будет именно МиГ-31, оснащенный адски опасными ракетами Р-37», — отмечает польская газета.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что начнут платить по 15 млн рублей тем российским военным, которые в числе первых собьют переданные Украине истребители F-16.