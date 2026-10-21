Администрация Рузского округа поможет создать крупнейший питомник Европы

Администрация Рузского округа примет участие в закладке питомника деревьев для лесовосстановления 23 октября в Можайском округе. По заявлению организаторов, он станет крупнейшим в Европе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Питомник создают по инициативе Всероссийского общества охраны природы. Он станет площадкой для экоактивистов, волонтеров и жителей, желающих участвовать в сохранении природы.

Посадка пройдет в деревне Клементьево Можайского округа на Полевой улице. Координаты: 55.628209, 36.024456. Сбор — в 11:00. Организаторы предоставят инвентарь и посадочный материал. По их информации, погода благоприятствует высадке деревьев, синоптики не прогнозируют осадков.

Организаторы связывают акцию с традиционными ценностями — «Посади дерево, построй дом и вырасти сына». Посадку дерева они предлагают рассматривать как символический первый шаг к ответственности за будущее семьи и страны.

«Вместе мы не только создадим крупнейший питомник, но и подадим важный пример заботы о земле. Пусть этот день станет доброй семейной традицией», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что акции по восстановлению лесов стали традицией в Подмосковье. Он напомнил, что одной из причин поражения лесов было нашествие жука короеда-типографа, а массовое участие жителей помогает их восстанавливать.

«Теперь буквально на границе с нашим округом появится целый питомник, и свое дерево в нем может посадить каждый!» — отметил Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.