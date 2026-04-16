Админа TG-канала «Воевода вещает» отговорили от суицида

«Покончивший с собой» админ TG-канала «Воевода вещает» Земцов оказался жив
Администратор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов жив. Совершить самоубийство ему не дали близкие, общавшиеся с ним, сообщает SHOT.
Земцова разыскивают. Мужчина, по предварительной версии, самовольно оставил военную часть и сбежал.
Вечером 15 апреля военный выпустил ряд видео. На них рассказал, что собирается совершить суицид из-за конфликта на службе и измены супруги.
Земцов — штурман вертолета Ка-52. За предполагаемое оставление части против него могут возбудить уголовное дело.
Он был российским офицером.
