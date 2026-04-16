Админа TG-канала «Воевода вещает» отговорили от суицида

сегодня в 13:06

Администратор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов жив. Совершить самоубийство ему не дали близкие, общавшиеся с ним, сообщает SHOT .

Земцова разыскивают. Мужчина, по предварительной версии, самовольно оставил военную часть и сбежал.

Вечером 15 апреля военный выпустил ряд видео. На них рассказал, что собирается совершить суицид из-за конфликта на службе и измены супруги.

Земцов — штурман вертолета Ка-52. За предполагаемое оставление части против него могут возбудить уголовное дело.

Утром СМИ писали, что Земцов мог совершить суицид. Он был российским офицером.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.