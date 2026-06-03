Абрамов заявил о запросе молодежи на удаленку и гибкий график

Директор фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов заявил, что российская молодежь ждет от работодателей гибкого графика и возможности работать удаленно. Об этом он сообщил на ПМЭФ, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Константина Абрамова, одной из ключевых целей молодых россиян остается получение качественного образования, которое позволит быть конкурентоспособными на рынке труда. При этом соискатели ожидают от работодателей более лояльного и современного подхода.

После пандемии и в условиях трансформации экономики молодежь стала чаще обращать внимание на формат занятости и условия труда.

«Гибкий график труда и возможность «удаленки» – у них такие запросы сформированы. Если работодатель хочет найти сотрудника среди молодежи, то ему придется научиться говорить с ними на одном языке. Однако, это непросто», – сказал он.

Абрамов отметил, что работодатели располагают возможностями для выстраивания такого диалога. Важным требованием к самим соискателям он назвал мультизадачность и наличие разных навыков, которые можно применить в профессии.

Эксперт также указал на растущую роль искусственного интеллекта и новых технологий на рынке труда. Кроме того, он обратил внимание на рост зарплат и престижности рабочих специальностей, подчеркнув, что массового притока молодежи в эти сферы пока не наблюдается, однако тенденции постепенно меняются.

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