Абрамов заявил о запросе молодежи на удаленку и гибкий график
Директор фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов заявил, что российская молодежь ждет от работодателей гибкого графика и возможности работать удаленно. Об этом он сообщил на ПМЭФ, сообщает «ФедералПресс».
По словам Константина Абрамова, одной из ключевых целей молодых россиян остается получение качественного образования, которое позволит быть конкурентоспособными на рынке труда. При этом соискатели ожидают от работодателей более лояльного и современного подхода.
После пандемии и в условиях трансформации экономики молодежь стала чаще обращать внимание на формат занятости и условия труда.
«Гибкий график труда и возможность «удаленки» – у них такие запросы сформированы. Если работодатель хочет найти сотрудника среди молодежи, то ему придется научиться говорить с ними на одном языке. Однако, это непросто», – сказал он.
Абрамов отметил, что работодатели располагают возможностями для выстраивания такого диалога. Важным требованием к самим соискателям он назвал мультизадачность и наличие разных навыков, которые можно применить в профессии.
Эксперт также указал на растущую роль искусственного интеллекта и новых технологий на рынке труда. Кроме того, он обратил внимание на рост зарплат и престижности рабочих специальностей, подчеркнув, что массового притока молодежи в эти сферы пока не наблюдается, однако тенденции постепенно меняются.
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