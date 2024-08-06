Аббас: убийство Хании имело целью затянуть конфликт в Газе

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Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговорный процесс о прекращении израильской военной кампании в секторе Газа, пишет РИА Новости .

По его словам, организаторы убийства хотят затянуть и усугубить конфликт.

Он отметил, что убийство негативно повлияет на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы.

Аббас призвал народ проявить стойкость и терпение.

31 июля ЦАХАЛ нанес ракетный удар по резиденции Исмаила Хании в Иране. Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран совместно с ливанской группировкой «Хезболла» готовят быстрый и жесткий ответ Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.