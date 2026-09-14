«А вдруг драка?» Инвалидов-колясочников выгнали из бара в центре Москвы

Инвалидов выгоняли из рюмочных в центре Москвы из-за того, что молодые люди были в колясках.

Москвич Даниил рассказал, что недавно решил с другом погулять по «Китай-городу». Затем они зашли в бар, в котором есть доступная среда. Охранник разрешил молодым людям пройти в заведение.

По словам Даниила, они с другом сделали заказ, но вскоре к ним подошел охранник с фразой «Ребят, все, выпили, прошу вас на выход!». Сотруднику бара объяснили, что их заказ еще не готов, поэтому уходить они не собираются. Охранник ушел, но вскоре вернулся и вновь попросил Даниила и его друга покинуть заведение.

Даниил поинтересовался, почему они должны покинуть помещение. Охранник ответил, что если вдруг в баре начнется драка или потасовка, то он ничем не сможет помочь инвалиду, поэтому им лучше уйти. После этого охранник начал утверждать, что его оштрафовали за то, что он пустил инвалида. За Даниила и его друга вступилась компания девушек, которые сидели за соседним столиком.

Москвич отметил, что на следующий день его друзья поехали в эту рюмочную, однако их не пустили со словами «Давайте не сегодня!».

«Он сказал, что вчера и так был милосердным, а в этот раз пускать нас не собирается. Но в какой-то момент ребята спросили: „Это из-за того, что мы на колясках?“. Он ответил „Да“. Простите меня, что? Мы можем прийти в бар, ничего не нарушить, а после этого нас не будут пропускать, потому что мы инвалиды?», — возмутился пользователь k.o.live в Instagram*.

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