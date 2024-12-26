988 детей-сирот Подмосковья получили жилье в этом году

В Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия. А Московская область — первый регион, где эта планка понижена до 18 лет.

«Мы завершили программу этого года — все ребята получили квартиры. 988 детей-сирот шагнули во взрослую жизнь с новым жильем. Более 80% ребят выбрали для себя наиболее удобный вариант — найти квартиру самостоятельно и купить ее по сертификату. В следующем году собственное жилье получат более 900 детей-сирот», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

На 2025 год в бюджете региона предусмотрено более 4 млрд рублей на данную меру поддержки.

Жилищный сертификат пользуется популярностью у детей-сирот. В будущем году более 800 человек пожелали приобрести квартиры используя сертификат, ведь благодаря ему возможно самостоятельное приобретение жилья не только на территории городского округа по месту жительства, но и в других городах Московской области, а при покупке квартира оформляется сразу в собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.