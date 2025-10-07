92-летняя жительница Балашихи участвует в программе «Активное долголетие»

Балашихинка Нелли Швякова стала участницей программы «Активное долголетие». Пенсионерка решила присоединиться к долголетам и начать заниматься настольным теннисом в возрасте 92 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активная пенсионерка не только играет в настольный теннис, но и регулярно посещает бассейн, катается зимой на лыжах. За три месяца занятий в отделении «Активного долголетия» в Досуговом центре «Солнышко» Нелли Николаевна достигла заметных успехов.

«Меня очень поддерживают и руководители, и другие участники. Один раз я даже стала победителем. Это очень стимулирует и создает жизненный тонус», — отметила Нелли Швякова.

Секрет долголетия, по мнению пенсионерки, заключается в постоянном движении, регулярных медицинских осмотрах и позитивном настрое. С детства Нелли Николаевна отличалась стремлением к активному образу жизни: играла в оркестре и участвовала в спортивных соревнованиях.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Ее участники в очередной раз доказывают, что активная и насыщенная жизнь возможна для всех возрастов.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, а также экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.