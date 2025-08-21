9 медиков из Ленинского округа получили «Социальную ипотеку» в этом году

С начала 2025 года трое врачей, трое медсестер, два фельдшера скорой помощи и одна акушерка из Ленинского городского округа стали обладателями сертификатов на льготное приобретение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я уже около 20 лет работаю в сфере здравоохранения Ленинского округа. Приехала сюда из Костромской области, где получила медицинское образование. Сначала трудоустроилась в детскую поликлинику в Видном, потом перешла в амбулаторию поселка Совхоза имени Ленина, где и работаю по сей день в кабинете участкового педиатра. Приобретать собственное жилье планирую в одной из новостроек. У меня двое детей: старший — уже взрослый, младшему 3 года. Уверена, что в новой квартире места хватит всем. Очень рада, что в Московской области так помогают работникам больниц», — рассказала медсестра Видновской клинической больницы Елена Савелова.

Сертификат «Социальной ипотеки» она получила на днях из рук заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина.

По условиям программы губернатора Андрея Воробьева за счет областного бюджета оплачивается 50% стоимости жилья медицинского работника в качестве первоначального взноса, а затем, в течение 10 лет, — остаток основного долга. Сам медик платит только проценты. Эта и другие меры поддержки позволяют привлекать и закреплять лучшие кадры в системе здравоохранения Подмосковья.

«Мы взяли „двушку“ в Видном. Постепенно будем делать ремонт под себя. Очень нравится расположение нашего дома. Он находится в черте города, но из окон нашей квартиры очень красивый вид на лес и нет шума от проезжающих машин. В новое жилье мы переехали с мужем Дмитрием, маленькой дочкой Евой и нашей кошкой Лолой», — поделилась фельдшер скорой помощи Ленинского округа Алина Смешная.

Она, как и ее коллега по подстанции Татьяна Михеева, также получили сертификаты на льготу в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.