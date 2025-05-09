9 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

9 мая в России празднуется День Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Этот день символизирует победу над нацизмом и фашизмом. Однако 9 мая знаменателен не только этим великим событием. Сегодня также отмечается День Европы, который символизирует мир и единение на континенте, а уличные музыканты отмечают свой профессиональный праздник.

День Победы

9 мая в России и многих странах постсоветского пространства отмечают День Победы — государственный праздник, символизирующий окончание Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В этот день в 1945 году был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец одному из самых трагических и кровопролитных конфликтов в истории человечества. Праздник сопровождается торжественными парадами, возложениями цветов к мемориалам павших героев, напоминая о значении мира и памяти.

В этом году отметить 80-летие Победы в Москве вместе с главой государства Владимиром Путиным и русским народом прибыли мировые лидеры, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. Также в Параде Победы планируют поучаствовать пять евродепутатов.

День поминовения усопших воинов

9 мая тесно связан с памятью о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В этот день в России и многих странах бывшего Советского Союза чествуют не только победу над нацизмом, но и проводят мероприятия по поминовению усопших воинов.

Люди посещают военные мемориалы и кладбища, чтобы возложить цветы на могилы павших героев и вспомнить бесценный вклад, который они внесли в историю мира. Этот день напоминает о жертвах, которые были принесены ради будущего поколений, и подчеркивает важность мира и справедливости.

День Европы

Сегодня в европейских странах отмечают День Европы. Этот праздник был учрежден в память о знаменательном событии 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать Европейское сообщество по углю и стали. Это предложение, известное как Декларация Шумана, положило начало экономическому и политическому объединению стран Европы, задуманному для предотвращения новых военных конфликтов на континенте. Символизирующий мир и интеграцию, День Европы стал важной датой в календаре стран-участниц Европейского союза.

День уличных музыкантов

Сегодняшняя дата в мире известна еще и как День уличных музыкантов. Этот праздник — отличная возможность для музыкантов всех стилей выйти на улицы и поделиться своим творчеством с прохожими. В этот день города заполняются звуками гитар, скрипок, аккордеонов и других инструментов, принося радость и разнообразие в обыденную жизнь горожан.

Музыканты получают уникальную возможность показать свое искусство широкой аудитории, а прохожие — шанс насладиться живой музыкой. Это событие подчеркивает важность искусства и культуры в общественной жизни.

Глафира Горошница

В народе сегодня празднуют день святой Глафиры Горошницы. По народному календарю, Глафира считается покровительницей посевов гороха. С давних времен крестьяне в этот день начинали посевы гороха, веря, что святая обеспечит урожай без вредителей.

Также бытует мнение, что если на Глафиру пойдет дождь, то год будет урожайным. Этот день наполнен магией земледелия и связью с природой, отражая вековые традиции и уважение к земледельческому труду.

Именины

Именины 9 мая отмечают у Николая, Петра, Ивана, Степана, Василия и Глафиры.