«Хезболла» ударила по израильскому кораблю рядом с берегами Ливана
Фото - © Deror avi. Собственная работа/Wikipedia.org
Солдаты ливанского движения «Хезболлах» ударили по израильскому военному кораблю. Он планировал атаковать территорию Ливана, сказано в заявлении движения, сообщает РИА Новости.
Корабль стоял в 68 морских милях от берега Ливана. Он планировал ударить по территории страны.
Израильский корабль поразили морской крылатой ракетой. Солдаты «Хезболлы» несколько часов следили за кораблем. Ракета поразила корабль.
Тель-Авив и Вашингтон атаковали Тегеран 28 февраля. Иран ударил по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ. «Хезболлах» вступила в конфликт на стороне исламской республики.
