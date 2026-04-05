«Хезболла» ударила по израильскому кораблю рядом с берегами Ливана

Солдаты ливанского движения «Хезболлах» ударили по израильскому военному кораблю. Он планировал атаковать территорию Ливана, сказано в заявлении движения, сообщает РИА Новости .

Корабль стоял в 68 морских милях от берега Ливана. Он планировал ударить по территории страны.

Израильский корабль поразили морской крылатой ракетой. Солдаты «Хезболлы» несколько часов следили за кораблем. Ракета поразила корабль.

Тель-Авив и Вашингтон атаковали Тегеран 28 февраля. Иран ударил по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ. «Хезболлах» вступила в конфликт на стороне исламской республики.

