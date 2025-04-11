9 юным жителям Серпухова вручили паспорта РФ в преддверии Дня космонавтики

Перед ребятами открываются новые перспективы, возможности и ответственность. Они становятся полноправными членами общества, способными влиять на его будущее и благосостояние.

Поздравили юношей и девушек также депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета депутатов Елена Головина.

«Пусть этот день станет для ребят стартовой точкой к значительным достижениям и амбициозным целям, а примером для них служит первый человек в космосе, наш соотечественник Юрий Гагарин! Желаю юным серпуховичам быть достойными гражданами нашей страны, помнить свои корни и вносить вклад в развитие родного округа и всей России!» — поздравил врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.