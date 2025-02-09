9 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День работника гражданской авиации России, Международный день стоматолога, Международный день пиццы и День памяти Иоанна Златоуста.

День работника гражданской авиации РФ

Сегодня отметят дату, которая появилась благодаря указу президента России Владимира Путина от 9 февраля 2013 года. Ее учредили в честь возникновения воздушного флота в стране.

Пассажирские авиаперевозки появились в Российской империи в 1910 году. Однако развитию сферы помешала идущая Первая мировая война. Когда она завершилась, в 1920-х годах во многих странах воздушные суда применяли в мирных целях.

9 февраля 1923 года в СССР утвердили постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». В честь этой даты и отмечают день работника данной сферы.

Международный день стоматолога

9 февраля Международный день стоматолога отмечают в разных государствах мира. На Западе его знают как День зубной боли.

Международный день стоматолога отмечают в качестве дани памяти стоматологии — одной из древнейших отраслей медицины. В этот день профессиональный праздник у докторов, работающих с зубами. Суть праздника — поблагодарить специалистов за их труд и привлечь внимание к проблемам в этой отрасли медицины.

Международный день пиццы

Каждый год 9 февраля любители итальянской кухни отмечают Международный день пиццы — праздник, который посвящен одному из самых популярных блюд в мире. Считается, что пицца появилась в Италии, а классические рецепты, такие как Маргарита или Маринара, гармонично объединяют простоту ингредиентов и изысканный вкус.

В этот день многие рестораны проводят акции, предлагая дегустации и скидки, а семьи и друзья собираются, чтобы создать собственные вариации любимой еды.

День рождения волейбола

9 февраля отмечают необычный, но важный праздник — День рождения волейбола. В этот день в 1895 году в Массачусетсе, США, Уильямом Морганом была придумана новая игра, способная объединить людей разных возрастов и уровней физической подготовки.

Волейбол призван был стать альтернативой баскетболу, но с меньшими физическими контактами. Он быстро набрал популярность и распространился по всему миру, превратившись в олимпийский вид спорта.

День рождения стриптиза

В этот день также отмечается необычный праздник, который можно считать культурным феноменом — это День рождения стриптиза. История этого искусства уходит корнями в далекое прошлое, но именно 9 февраля обозначен как дата его официального «рождения».

В этот день в 1893 году в Париже прошло первое зрелище, где танцовщица полностью обнажилась перед аудиторией, оставшись в истории. С тех пор стриптиз стал частью мировой культурной традиции, представляя собой не только развлечение, но и форму искусства.

День памяти Иоанна Златоуста

9 февраля отмечается День памяти Иоанна Златоуста, одного из наиболее почитаемых святых в христианской традиции. Иоанн, известный своим красноречием, был архиепископом Константинополя и жил в IV веке.

Его учение оказало значительное влияние на православное богословие. В этот день церковь вспоминает его вклад в укрепление веры и его неоценимые труды, включая множество проповедей и комментариев к Священному Писанию. Верующие приходят в храмы, чтобы почтить его память молитвами и литургией.

Именины

Именины 9 февраля отмечают Иоанн, Петр, Дмитрий и Иван.