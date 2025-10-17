8-классники из Одинцова показали лучшие результаты по математике в Подмосковье

В конце сентября в Подмосковье прошла региональная диагностическая работа по математике, в которой приняли участие более 700 восьмиклассников из 33 школ области.Учащиеся образовательного центра «Флагман» Одинцовского городского округа продемонстрировали одни из лучших результатов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Высокие достижения учеников связаны с профессионализмом педагогов, среди которых выделяется Наталья Егорова. Работая в школе с 2017 года, она зарекомендовала себя как опытный и компетентный наставник. Родители и ученики отмечают ее высокий уровень подготовки и способность формировать у ребят глубокие знания в области математики.

На счету Натальи Валерьевны множество успешных результатов ЕГЭ по профильной математике, включая шесть стобалльников и десятки высокобалльников. Педагог активно готовит своих учеников к экзаменам и олимпиадам различного уровня, что способствует их успешному поступлению в ведущие университеты страны.

Наталья Валерьевна использует комбинацию традиционных методов преподавания и современных подходов, что делает учебный процесс увлекательным для всех учеников. Она уделяет внимание индивидуальным потребностям каждого ребенка, предлагая адаптированные задания и рекомендации, что помогает учащимся быстрее усваивать материал и развивать навыки решения сложных задач.

Способность педагога вдохновлять детей и прививать интерес к науке отражается в успехах ее учеников, которые становятся победителями и призерами муниципальных, областных и всероссийских конкурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.