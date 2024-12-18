8 из 10 браков в России кончаются разводом

ВЦИОМ: Россия в 2024 году заняла третье место в мире по разводам

На 10 браков в России приходится 8 разводов. В основе этого тренда лежит снижение ценности статуса официального брака, сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения. На 8 разводов приходилось 10 бракосочетаний. Соответственно страна по этому показателю вышла на третье место в мире», — сказала Михайлова.

Она уточнила, что в основе этого тренда лежит снижение ценности статуса официального брака. Некоторые также манипулировали этим статусом для получения социальных выплат от государства.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что, согласно их данным, 70% респондентов называют 2024 год в целом сложным для России. По его словам, среди мнений россиян доминируют негативные оценки.