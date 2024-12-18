ВЦИОМ: 70% опрошенных россиян считают 2024 год неудачным для страны

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что, согласно их данным, 70% респондентов называют 2024 год в целом сложным для России.

По его словам, среди мнений россиян доминируют негативные оценки. Результаты опросов Федоров привел на пресс-конференции об основных трендах уходящего года.

«Порядка 70% (считают 2024 год — ред.) трудным и очень тяжелым для России в целом. 23% — удачным и хорошим. В прошлом году было похожее соотношение — 66/26%», — заявил Федоров.

Он отметил, что за последние пять лет самым трудным россияне назвали 2020 год. Именно тогда в стране и во всем мире бушевала пандемия коронавируса.