78% iPhone, ввезенных в РФ по параллельному импорту, оказались бракованными

Россияне активно приобретали iPhone, ввезенные в страну по параллельному импорту. Однако оказалось, что 78% смартфонов, прибывших в РФ за последние два года, бракованные, сообщает Mash .

Специалисты провели контрольную закупку порядка 5000 телефонов в четырех городах. Речь идет об iPhone 15, 16, 17 Pro и Plus. В Калининграде бракованными оказались 1053 смартфона из 1350, в Санкт-Петербурге 1287 из 1650, в Челябинске — 897 из 1150, в Севастополе — 663 из 850.

Всего обнаружено 3900 телефонов с браком, 80% были без маркировки и не соответствовали стандартам. Аппараты вскрывали и меняли родные запчасти на китайские аналоги. Из-за этого у iPhone часто ломались экраны и сенсор.

В России нет официальных контрактов с компанией, поэтому популярные модели привозят через поставщиков. Теперь импортеры могут оформить сертификаты только через российские аккредитованные органы.

Ранее корпорация Apple показала новый бюджетный смартфон — iPhone 17e. Он в том числе доступен в розовом цвете.

