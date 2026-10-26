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75 тыс сгибов — и все: iPhone Duo провалил испытание на прочность

Стресс-тест выявил проблему с экраном iPhone Duo после 75 001 сгиба. Об этом сообщает Telegram-канал «Медийка» .

Блогер вручную провел независимый тест, чтобы проверить новый гаджет. Он подверг iPhone Duo 75 001 сгибу.

Устройство выдержало ровно 75 тыс. сгибов. На 75 001-й раз на экране появились яркие пиксели.

По словам блогера, он приобрел смартфон на свои деньги, а Apple не спонсировала испытание.

Ранее покупатели iPhone Duo столкнулись с разрушением дисплеев. По их словам, у гаджета за более чем 200 тыс. рублей может являться конструктивный дефект шарнирного механизма.

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