75 тыс сгибов — и все: iPhone Duo провалил испытание на прочность
Фото - © Apple.com
Стресс-тест выявил проблему с экраном iPhone Duo после 75 001 сгиба. Об этом сообщает Telegram-канал «Медийка».
Блогер вручную провел независимый тест, чтобы проверить новый гаджет. Он подверг iPhone Duo 75 001 сгибу.
Устройство выдержало ровно 75 тыс. сгибов. На 75 001-й раз на экране появились яркие пиксели.
По словам блогера, он приобрел смартфон на свои деньги, а Apple не спонсировала испытание.
Ранее покупатели iPhone Duo столкнулись с разрушением дисплеев. По их словам, у гаджета за более чем 200 тыс. рублей может являться конструктивный дефект шарнирного механизма.
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