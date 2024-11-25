732 кг некачественных овощей и фруктов сняли с продажи в Подмосковье с августа

С августа по октябрь текущего года в Подмосковье с продажи было снято более 700 кг некачественных овощей и фруктов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С августа по октябрь в гослабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области было исследовано 106,4 тыс. проб плодоовощной продукции, представленной на региональных ярмарках и рынках. Проведено свыше 143,3 тыс. исследований на физико-химические, дозиметрические и радиометрические показатели, а также допустимые уровни содержания нитратов. По органолептическим показателям, в августе было снято с реализации 296 кг овощей и фруктов, в сентябре — 228 кг и 208 кг в октябре.

Покупка плодоовощной продукции на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли может представлять опасность для жизни и здоровья.

Продавец должен иметь весь комплект документов, подтверждающих происхождение продукции, ее свежесть и качество. Если он отказывается их предоставлять — это повод отказаться от предполагаемой покупки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.