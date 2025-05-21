7,2 млн человек участвуют в московском проекте «Активный гражданин»

Цифровая платформа «Активный гражданин» отпраздновала 11-летие. На сегодня в московском проекте участвует каждый второй житель мегаполиса — это 7,2 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

За 11 лет горожане приняли участие в обновлении более 2 тыс. объектов городской среды, высадке свыше 1 млн деревьев и кустарников, придумали названия для более чем 130 улиц, станций и скверов Москвы.

«Активный гражданин» помогает развивать медицину, сферы образования и услуг. Каждый месяц реализуется около 30–40 решений, которые были приняты по итогам голосований.

За активность участники получают баллы, которые можно направить на благотворительность или обменять по программе «Миллион призов». В прошлом году жители столицы пожертвовали более 71 млн баллов.

Ранее стало известно, что количество военно-патриотических клубов в учебных заведениях Москвы выросло вдвое. На данный момент в школах и колледжах города функционирует свыше 400 подобных организаций, в которых задействовано более 20 тыс. человек.