В Москве вдвое увеличилось количество патриотических клубов в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что количество военно-патриотических клубов в учебных заведениях Москвы выросло вдвое, сообщает «Царьград» .

На данный момент в школах и колледжах города функционирует свыше 400 подобных организаций, в которых задействовано более 20 000 человек.

Под присмотром квалифицированных наставников ученики отправляются в экспедиции, углубляют знания об истории Отечества и готовятся к военно-спортивным состязаниям.

Все это способствует тому, что молодое поколение лучше осознает историческое прошлое России, начинает больше уважать свой народ и испытывать чувство гордости за свою причастность к великой державе, подчеркнул Сергей Собянин.

Особое значение в работе военно-патриотических клубов придается поисковой деятельности. Члены этих клубов восстанавливают память о героях Великой Отечественной войны, ухаживают за памятниками и мемориальными комплексами, обнаруживают и перезахоранивают останки павших воинов, устанавливают личности погибших и занимаются поиском их семей. Также они участвуют в авиационных поисковых операциях, посещая места крушений военных самолетов для обнаружения фрагментов техники и личных вещей летчиков. Школьники и студенты активно вовлекаются в эту деятельность.

В будущем военно-патриотические клубы будут созданы во всех образовательных учреждениях Москвы, добавил мэр.