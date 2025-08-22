7 школ Орехово-Зуева вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений Подмосковья

Уже по традиции перед Днем Знаний в Красногорске состоялся форум педагогов Подмосковья. На нем подвели итоги прошедшего учебного года и объявили рейтинг школ региона. В работе форума приняла участие и делегация из Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учителей за просветительский труд и рассказал о внедрении искусственного интеллекта в систему образования Подмосковья.

Сразу 7 школ Орехово-Зуевского округа вошли в топ-100 образовательных учреждений Московской области:

МОУ СОШ № 12 с УИОП г. Орехово-Зуево — 5 место;

МОУ СОШ № 20 им. Н. З. Бирюкова г. Орехово-Зуево — 43 место;

МОУ лицей г. Орехово-Зуево — 51 место;

МОУ Ликино-Дулевский лицей — 59 место;

МОУ СОШ № 17 г. Орехово-Зуево — 68 место;

МОУ СОШ № 16 г. Орехово-Зуево — 69 место;

МОУ Куровская гимназия — 71 место;

Эти результаты доказывают, что в Орехово-Зуевском округе работают высококвалифицированные педагоги, а учащиеся имеют все возможности для получения качественного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.