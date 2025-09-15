7 объектов образования отремонтировали в Серпухове в 2025 году

В Серпухове губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Алексеем Шимко. Они обсудили темы строительства и ремонта соцобъектов, проведения программы благоустройства, модернизации системы ЖКХ и другие вопросы.

В этом году отремонтировали 5 школ и 2 детских сада (д. Васильевское и п. Пограничный), а в 2026 году в планах провести ремонт в 4 школах и 2 детсадах. В порядок приводят еще и учреждения культуры. Так, в 2026 году после капремонта откроются детская школа искусств им. Алябьева в Пущине, ДК «Исток» и ДШИ «Синтез». Кроме того, в следующем году приступят к капремонту стадиона «Труд».

«У нас в этом году отремонтировано 7 объектов образования — 5 школ и 2 детсада. В планах на следующий год еще 6 — 4 школы и 2 детских сада. Также оснащаем учебные заведения спортивными ядрами», — сказал Шимко.

В конце 2023 года в округе открыли новую поликлинику на 700 посещений в смену. Сегодня идет работа по привлечению кадров в местные медучреждения. В 2025 году, в том числе благодаря мерам поддержки, на работу в учреждения здравоохранения Серпухова пришли 18 врачей, 8 из них — в первичное звено.

Ранее Воробьев отметил, что городской округ Серпухов — большой наукоград, он объединяет в себе огромное количество территорий, научных производств и сообществ.

«Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться», — добавил губернатор.