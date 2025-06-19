6 педагогов Подмосковья стали участниками программы «Навигаторы детства» на «Машуке»

С 18 по 21 июня в центре знаний «Машук» в Пятигорске проходит масштабная тренинговая программа «Навигаторы детства: искусство быть наставником». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии принимают участие около 200 советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов проекта «Навигаторы Детства» со всей России.

Московскую область на форуме представляют шесть педагогов:

Мария Павлова — учитель английского языка, советник по воспитанию Сергиевской школы округа Коломна;

Екатерина Алигусейнова — учитель физической культуры, советник по воспитанию Мендюкинской школы округа Зарайск;

Мария Жупикова — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, педагог-организатор гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского округа Солнечногорск;

Екатерина Филиппова — советник директора по воспитанию, учитель английского языка гимназии имени Подольских курсантов округа Подольск;

Елена Грибкова — ведущий эксперт, муниципальный координатор советников директоров по воспитанию Российского детско-юношеского центра округа Коломна;

Анастасия Михеева — педагог-организатор, советник по воспитанию лицея им. Д. И. Менделеева округа Клин.

Мероприятие направлено на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и внедрение новых инструментов воспитательной работы. В течение 4 дней участники пройдут интенсивные тренинги, мастер-классы и практические занятия по современным методикам наставничества. Особый акцент сделан на развитие лидерских качеств, коммуникации и эффективной работе с детьми и подростками.

По итогам программы наиболее успешные участники в сентябре станут наставниками для советников по воспитанию из других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.