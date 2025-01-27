6-дневная забастовка началась на промышленных предприятиях Финляндии

Финские профсоюзы устроили шестидневную забастовку на промышленных предприятиях. Она началась в понедельник, сообщает РИА Новости .

Таким образом, забастовка продлиться до 1 февраля. Профсоюзы с ее помощью пытаются добиться улучшения условий труда на промышленных заводах.

Инициатором забастовки выступил Индустриальный профсоюз. Также с помощью трудовой акции хотят добиться повышения заработной платы на 10%.

Всего забастовка коснется 50 компаний технологической и химической промышленности. Это заводы стали, металлообрабатывающей и горнодобывающей промышленности и т. д. На них работают порядка 13,1 тыс. сотрудников.

Трудовую акцию поддерживают и другие объединения, среди которых профсоюзы строителей, социального обеспечения и т. д. Ожидается, что во время забастовки не будут перевозиться и обрабатываться товары и грузы промышленных компаний.

Если профсоюзы не добьются желаемого, то они устроят новые забастовки. Они запланированы на 3-8 и 10–14 февраля.

Ранее стало известно, что в Финляндии энергокомпании начали массово экономить горячую воду. Для ее хранения стали строить резервуары.