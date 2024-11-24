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565 кошечек из муниципальных приютов Москвы раздали новым хозяевам в 2024 году

565 котов из московских муниципальных приютов раздали новым хозяевам за 11 месяцев 2024 года. 24 из них обрели новый дом на последней выставке-пристройстве, которая прошла в культурном центре «Зеленоград», а также аналогичных мероприятиях в «Лужниках», на ВДНХ, проходивших летом, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве работают 13 муниципальных приютов. В них до сих пор содержатся около 1,4 тыс. котов, у которых нет хозяев.

Питомцы полностью подготовлены к переезду. Они стерилизованы, приучены к лотку. Также у животных сделаны прививки.

Познакомиться с питомцем можно лично, посетив один из приютов.

Ранее пятнистую кошку в переноске потеряли в метро Москвы. Питомца нашла дежурная по станции.