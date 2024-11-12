Красивую пятнистую кошечку в переноске потеряли в метро Москвы

Во вторник в московском метро неизвестные потеряли кошку в переноске. Животное обнаружила дежурная по станции, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

В настоящее время кошка находится в безопасности под присмотром сотрудников департамента. Ее владельцев разыскивают.

Потерявших питомца граждан просят обратиться через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 с мобильного телефона.

Чтобы убедиться, что животное действительно принадлежит тем людям, которые обратятся в Дептранс, им необходимо будет показать ветеринарные документы или фотографию животного, а также назвать станцию, где кошка потерялась.