Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском форуме «Ростов»

Федеральное агентство по делам молодежи информирует о проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Ростов» (далее — форум). Форум состоится с 8 по 12 сентября на базе детского оздоровительного комплекса «Спутник» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка, ул. Чехова, д. 224. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Форум в 2024 году впервые стал Всероссийским и вошел в перечень форумов направления «Росмолодежь.События».

Цель форума — популяризация сельского образа жизни среди молодежи, развитие сельских муниципальных образований, а также развитие навыков и компетенций у молодых людей, готовых формировать новый современный образ села.

С 2024 года образовательная программа форума строится в рамках работы действующего в Ростовской области круглогодичного молодежного образовательного центра «Молодежная станица «Дон».

В рамках форума будет проведена образовательная программа по 5 тематическим направлениям («Бизнес», «Лидеры», «Кадры», «АПК», «Проекты для села), а также будут организованы экскурсии на агропромышленные предприятия, мастер-классы, встречи с потенциальными работодателями, культурно-массовые, спортивные мероприятия, конкурсы и встречи с известными людьми.

Кроме того, в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получения гранта в размере до 1,5 млн рублей.

Участие в форуме могут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).

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