Продукция Солнечногорского предприятия победила в международном конкурсе

Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод представил свои новейшие разработки в области бумажной и картонной упаковки на международной выставке RosUpack 2025, сообщили в пресс-службе округа.

Два проекта «СОЭМЗ» были номинированы на премию Part Awards в категории «Выбор организатора». Оба проекта стали победителями, получив специальную награду.

«Победа в номинации — подтверждение высокого уровня разработок нашего завода и яркий пример того, как солнечногорские предприятия добиваются признания на международном уровне», — сказал первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.



«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.