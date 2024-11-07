500 вакансий: Бельский рассказал о возможности работать студенту в Петербурге

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что в городе студентам доступны 500 вакантных рабочих мест на уборку снега с тротуаров и зон платной парковки, сообщает «Бриф24» .

«Обсуждалась цифра, которую хотели бы сами студенты. Говорили, где-то порядка 2000, но такой потребности на сегодняшний момент у города по привлечению студентов нет», — сказал Бельский.

По его словам, изначально речь шла о примерно 2 тысячах вакансий, такую цифру называли студенты, но на сегодня у Петербурга нет такой потребности. Информация уже известна студотрядам.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и Александр Бельский предложили студентам в качестве подработки помогать коммунальщикам в уборке снега. За 4 часа такой работы они получат тысячу рублей.

С 26 по 30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».