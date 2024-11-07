Финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы» пройдет в Петербурге 26–30 ноября

В нынешнем году с 26 по 30 ноября пройдет финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге. Он пройдет в очном формате на семи распределенных площадках по 55 компетенциям для студентов колледжей и 20 юниорским компетенциям для школьников от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Рекомендуемый день приезда в Санкт-Петербург для своевременного ознакомления конкурсантов и экспертов с рабочими местами — 24 ноября 2024 года. Церемония открытия планируется с участием делегаций из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представителей делового и экспертного сообщества.

Учитывая масштаб и значимость мероприятия, Минпросвещения России просит:

организовать подготовку команд и обеспечить их участие в соревновательной программе чемпионата;

оказать содействие в информационной поддержке проведения финала чемпионата на региональных информационных ресурсах, а также ресурсах подведомственных организаций и учреждений;

обеспечить взаимодействие с предприятиями региона для их участия в мероприятиях финала чемпионата, в том числе в деловой программе, с целью демонстрации лучших практик корпоративного обучения, представления программ

Об участии в финале чемпионата профориентации, моделей взаимодействия бизнеса и образования, а также осуществления взаимодействия с передовыми профессиональными образовательными организациями страны; проработать вопрос с предприятиями региона по оказанию содействия в трудоустройстве в 2024 году участников, призеров и победителей регионального, отборочного и финального этапов чемпионата.

Кроме того, Минпросвещения России просит обеспечить участие представителей профильных региональных органов исполнительной власти, организаций профессионального образования, индустриальных партнеров, студентов и школьников образовательных организаций в церемонии открытия чемпионата в деловой, культурной, профориентационной и соревновательной программах чемпионата.

Информацию о составе делегации региона необходимо направить в срок до 11 ноября 2024 года. Делегациям-участникам деловой программы необходимо пройти регистрацию по ссылке (с 1 ноября 2024 г.), участники соревновательной программы (конкурсанты, эксперты, сопровождающие) регистрируются через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.