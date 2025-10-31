5 «красных флагов»: названы признаки мошенников на сайтах знакомств

Россияне стали часто сталкиваться с мошенниками на сайтах знакомств, которые выманивают средства под видом инвестиций или экстренной помощи. Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова в разговоре с РИАМО перечислила пять опасных признаков того, что посетитель сайта знакомств на самом деле общается не с потенциальным партнером, а с мошенником.

Как утверждает специалист, навязчивые разговоры о деньгах — это первый признак опасности. Например, новый контакт с самого начала акцентирует внимание на своем положении в обществе, делится информацией о доходах и выгодных вложениях, постепенно переходя к вопросам о финансовом положении собеседника.

«Когда общение становится демонстрацией достатка и расчетом, это уже не проявление симпатии, а приманка», — отмечает Полякова.

Второй признак — систематический отказ от встреч в реальной жизни при интенсивной переписке. Собеседник обещает встречу, но постоянно ссылается на рабочие поездки, командировки, неотложные дела. Зачастую мошенники используют чужие фотографии и заранее записанные видео, чтобы создавать видимость присутствия.

Третий тревожный сигнал, по мнению юриста, — предложение инвестировать. Схема начинается с небольших сумм, например, предлагают инвестировать от 30 до 50 тысяч рублей в криптовалюту или закрытую иностранную платформу, демонстрируют фальшивую прибыль, после чего жертва по своей воле увеличивает инвестиции. В определенный момент фиктивный сайт исчезает и общение прекращается.

Четвертым показателем можно считать сбор личных данных, а не прямую просьбу о деньгах. В процессе общения мошенники могут запросить фотографию паспорта, селфи с документом, код из SMS или доступ к банковскому приложению.

«Любая попытка получить ваши личные документы или коды должна немедленно остановить общение», — подчеркнула Полякова.

Пятый признак — манипуляции эмоциями. Это могут быть рассказы о серьезной болезни близкого человека, накопившихся долгах, «уникальном предложении, которое нельзя пропустить», а также попытки ускорить перевод денег и вызвать чувство долга, подчеркнула эксперт.

«Серьезные отношения не начинаются с обсуждения заработка»

По словам Поляковой, злоумышленники часто используют комплексную тактику. Сначала они создают впечатление заслуживающего доверия человека, затем незаметно начинают разговор о финансах, избегают встреч в реальной жизни и попутно выуживают конфиденциальную информацию. Наиболее уязвимыми становятся те, кто рассказывает о своем материальном положении, отправляет фотографии личных документов и не удостоверяется в личности своих собеседников. Юрист акцентировала внимание на том, что серьезные отношения не начинаются с обсуждения заработка и просьб о денежных переводах.

Полякова рекомендует не отправлять деньги и документы незнакомцам в интернете, проводить проверку фотографий и контактной информации через поисковые системы, организовывать видеоконференции с демонстрацией лица и голоса в режиме реального времени, остерегаться переходов по подозрительным ссылкам, а в случае угроз сохранять историю переписки для последующего обращения в правоохранительные органы и финансовые учреждения.

«Если перевод уже совершен, нужно немедленно блокировать карточки и направлять заявление, поскольку оперативные действия повышают шанс вернуть украденное. Опираясь на свою практику, могу сказать, что чаще всего жертвами становятся люди, которых убедили попробовать инвестировать небольшую сумму ради теста и которые не заметили перечисленные пять сигналов на раннем этапе», — подытожила юрист.

