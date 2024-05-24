5 человек охраняли экс-командующего 58-й армией Попова в зале суда
SHOT: Попов общался с судом, находясь под пристальной охраной
Генерал-майор Иван Попов пятницу прибыл в зал суда на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Его охраняли 5 человек, сообщает SHOT.
Перед началом заседания Попов беседовал с адвокатом. Он был в хорошем расположении духа и даже смеялся.
В суде экс-командующий 58-й армией ВС РФ находился под пристальной охраной. За ним внимательно следили 2 пристава и 3 сотрудника военной полиции с автоматами.
Генерал-майора Ивана Попова обвиняют в мошенничестве. Следователи считают, что офицер причастен к краже более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, общая стоимость которых превысила 130 млн рублей.