45 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье к 1 декабря. Из них 5 впервые появятся в Воскресенске, Дмитрове, Власихе, Звездном городке и Краснознаменске, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В ЗАТО (закрытом административно-территориальном образовании – ред.) мы ставим срок до 15 декабря с учетом особенности пропускного режима. В принципе все коллеги уже готовятся к подготовке катков. У нас есть стандарт — это и качество льда, и качество техники, и новый инвентарь. Все коллеги знают», — сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.

По словам Хайкина, здесь важно обеспечить соответствие требованиям стандарта — и обустройство, и качество оказания услуг.

В 2025 и 2026 годах в Московской области собираются провести благоустройство более 150 общественных пространств. Воробьев отметил, что масштабная программа включает модернизацию парков и создание лесопарков, чья посещаемость растет каждый год.

