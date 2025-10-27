Губернатор Подмосковья Воробьев: посещаемость лесопарков ежегодно растет

В 2025 и 2026 годах в Московской области собираются провести благоустройство более 150 общественных пространств. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что масштабная программа включает модернизацию парков и создание лесопарков, чья посещаемость растет каждый год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2025-м работа ведется над 76 объектами: 10 лесопарками, 15 парками, 15 пешеходными зонами и площадями, 5 зонами отдыха в парках, 11 набережными, 4 стелами «Населенный пункт воинской доблести» и 16 скверами. 3/4 из них открыли. Работы в оставшихся закончат к середине декабря.

«У нас большая, многолетняя программа, которая предполагает модернизацию наших городских парков, скверов, набережных, пешеходных зон, площадей – всего того, что украшает города, делает в них отдых жителей комфортным. И, конечно, у нас масштабная программа по созданию лесопарков – в Подмосковье их уже более 40», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он поблагодарил директоров парков, которые вносят свой вклад в важную для региона программу.

«Сегодня там есть место и малому бизнесу, и различным спортивным мероприятиям. Видим, что посещаемость ежегодно растет. Мы выделяем средства, чтобы лесопарки приобретали новый, современный, цивилизованный вид», — заявил Воробьев.

В 2025 году собираются благоустроить 10 лесопарков. Пять из них уже работают — «Вишняковский лес» в Балашихе (первая очередь), «Дубрава» в мкр. Климовск (г. о. Подольск), «Банный лес» в Красноармейске (г. о. Пушкинский), «Соколиная гора» в Истре, 50-летия Октября в Коломне.

Остальные собираются закончить до 15 ноября. Речь идет о Пироговском лесе в Мытищах, Томилинском лесопарке в Дзержинском, Парковском лесе в Орехово-Зуеве, «Лесной опушке» в Люберцах (вторая очередь) и «Новой Трехгорке» в Одинцовском. В 2026 году собираются провести благоустройство девяти парков на территории лесов.

