40% россиян испытывают трудности с утренним подъемом осенью

Осенью 40% участников опроса Rambler&Co хотят больше спать и с трудом встают по утрам, сообщает RT .

У 32% опрошенных осенью чаще возникают усталость, упадок сил или желание замедлиться. Еще 31% непросто адаптироваться к холодному сезону, но со временем их состояние выравнивается. Для 20% осень становится источником сил и мотивации, 17% не замечают сезонных изменений.

Реже выходить из дома и меньше общаться хотят 27%. Снижение энергии для работы, учебы и повседневных дел отмечают 18%, трудности с концентрацией и продуктивностью — 15%.

Ничего специально не делают для улучшения состояния 26%. Сон и спокойный режим дня выбирают 21%, столько же — домашний досуг. Физическая активность помогает 16%, поездки — 8%, перерыв от соцсетей — 5%, общение с близкими — 3%.

Регулярную заботу о себе считают правильным подходом к психологическому благополучию 35%. Еще 25% предпочитают сочетать привычки восстановления с поддержкой близких.

«15% выступают за то, чтобы нормализовать обращение к психологам и врачам, столько же считают, что следить за перегрузкой должны работодатели и учебные заведения. Каждый десятый (10%) не воспринимает психологическое благополучие как отдельную тему, требующую внимания», — заключили аналитики.

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