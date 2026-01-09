40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за 12 часов

За последние 12 часов на территории столицы и Московской области выпало 40% месячной нормы осадков, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За последние 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 мм осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближнем Подмосковье зафиксировано наибольшее количество осадков. Так, в Домодедове их выпало 21 мм, что составляет 40% от месячной нормы. За полдня в Дмитрове выпало аномально много снега — 18 мм, в Павловском Посаде и Подмосковной — 16 мм, в Кашире и Ново-Иерусалиме — 14 мм, в Наро-Фоминске и Михайловском — 13 мм, а в Клину, Волоколамске, Черустях и Луховицах — по 12 мм.

Тишковец добавил, что в ближайшие часы снег в столичном регионе начнет заметно ослабевать.

Ранее стало известно, что около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц спецтехники задействованы в уборке последствий мощного снегопада в Москве.

