4 теннисных корта отремонтируют в Дубне

Четыре теннисных корта Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) на улице Строителей в Дубне начали ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый этап — кронирование деревьев, разросшихся вокруг. Их ветви стали проникать сквозь ограждения на территорию спортплощадок и мешать спортсменам. Затем предстоит демонтаж старых секций забора. Чтобы избежать масштабных земляных работ, будут использованы старые опоры, которые забетонированы и хорошо сохранились. Их обновят и используют для установки ограждения из современных материалов. Запланировано также обновить все стойки для сеток, трибуны и судейские вышки на обоих кортах.

«К кортам будет проложена система освещения, чтобы дубненцы и гости города могли заниматься спортом и по вечерам», — отметил руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов.

Ремонтные работы планируется закончить до конца текущего года.

Теннисные корты расположены на живописной набережной реки Волги и имеют полувековую историю. Дом ученых ОИЯИ организует на их базе также секцию для сотрудников Объединенного института и их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.