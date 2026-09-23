37% компаний сообщили о «тихом увольнении» сотрудников

В 2026 году 37% компаний столкнулись с «тихим увольнением»: сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору. Годом ранее таких работодателей было 29%, сообщает Газета.ru .

51% компаний не сталкивались с таким поведением, 12% затруднились ответить. По данным опроса SuperJob, 71% работодателей пытаются выяснить причины. Еще 32% уточняют должностные обязанности против 24% в 2025 году, 29% предлагают новые задачи или должность против 35% годом ранее. Премий и бонусов лишают 24% компаний, к увольнению или сокращению прибегают 14%, оплату обучения отменяют 4%.

Среди экономически активных россиян 58% назвали причинами усталость и выгорание против 53% годом ранее. Отсутствие карьерных перспектив отметили 54% против 50% в 2025 году. Еще 16% видят в отказе от сверхурочных и совещаний намек на повышение зарплаты или премию, 9% винят руководство и рабочие процессы, 8% считают причиной уверенность в быстром получении предложения о работе, 5% — вторую работу.

Женщины чаще мужчин связывают такое поведение с выгоранием: 63% против 53%. Среди людей до 35 лет усталость назвали 65%, отсутствие перспектив — 61%; среди старших — 52–56% и 49–51% соответственно. При доходе до 100 тысяч рублей усталость отмечают 62%, от 150 тысяч — 52%. Рабочие процессы винят 11–12% россиян с доходом свыше 100 тысяч рублей против 6% среди тех, кто зарабатывает меньше.

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