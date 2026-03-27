35 новых лифтов производства КМЗ установят на курортах Крыма

Карачаровский механический завод (КМЗ) продолжает сотрудничество с Республикой Крым. В рамках региональной программы капитального ремонта на полуострове смонтируют 35 единиц лифтового оборудования от этого производителя, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичный производитель лифтов обеспечивает поставки современного оборудования в десятки городов России. По соглашению с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым Карачаровский механический завод поставит 35 лифтов на курорт Саки, в Евпаторию и Ялту, а также в центр полуострова — город Симферополь», — отметил Гарбузов.

Оборудование, предназначенное для Крыма, укомплектовано современными системами и деталями, которые гарантируют мягкий ход, а также низкий уровень шума и вибрации при движении. В целях комфорта пассажиров в кабинах предусмотрены поручни, зеркала и дисплей, отображающий этаж и направление движения.

Как пояснил генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский, завод производит полный цикл работ по изготовлению и дальнейшему жизненному циклу лифтов.

«Для стабильной эксплуатации в южных регионах, в том числе с влажным климатом, особое внимание уделяется качеству и износостойкости материалов кабины и комплектующих лифтового оборудования», — рассказал Сидельковский.

В прошлом году в рамках сотрудничества с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым предприятие уже заключило соглашение на установку более 80 лифтов. На сегодняшний день подъемные механизмы обновили в жилых зданиях Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Бахчисарая и Щелкино. Новая партия продукции столичных лифтостроителей позволит расширить географию замены на ряд других курортных городов.

Временно исполняющий обязанности генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Андрей Вороньков подчеркнул, что для Фонда как технического заказчика приоритетом при проведении работ по замене лифтов остается обеспечение бесперебойной работы оборудования и комфорта для пассажиров.

Карачаровский механический завод поставляет лифтовое оборудование в более чем 20 регионов России. Предприятие сотрудничает с ФКР Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской, Липецкой, Мурманской, Тульской и других областей.

