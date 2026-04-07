31 общественное пространство планируют благоустроить в Серпухове в 2026 году

Всего в 2026 году в округе Серпухов планируют привести в порядок 31 общественное пространство, включая сквер «Мирабель» в Протвине, сквер в поселке Большевик, памятник «Подвигу павших воинов» в поселке Оболенск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Серпухова Алексеем Шимко. Они обсудили вопросы развития муниципалитета.

В рамках программы благоустройства в прошлом году открыли после масштабной реконструкции парки «Сказка» в Протвине и «Питомник» в Серпухове, обустроили пешеходную зону в микрорайоне Ивановские дворики. Сейчас на финальной стадии благоустройства находится сквер Кузнецова в Пущине.

На встрече затронули и тему работ по демонтажу нестационарных торговых объектов (НТО). В этом году в работу попали 150 НТО, которые не соответствуют правилам или не соблюдают законодательство. На их месте планируется благоустроить пешеходные зоны с комфортным освещением, обустроить удобные парковочные места.

Еще были обсуждены вопросы модернизации дорожной инфраструктуры. В 2025 году в округе отремонтировали более 36 км муниципальных дорог, в 2026 году планируется практически такой же объем. Кроме того, сейчас проектируют два участка, которые нужно расширить: Серпухов — Данки — Турово (Борисовское шоссе) и Серпухов — Погари — Серпухов — Данки — Турово. Работы начнутся в 2027 году.

Еще завершается модернизация двух мостов. Летом должны запустить движение на сооружении «Бутурлино», а осенью — «Лукино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Серпухов — большой округ и крупный научный центр.

«Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна жителям», — добавил Воробьев.

