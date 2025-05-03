30-летний ульяновец признался в поджоге жилья рэпера-иноагента

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний житель Ульяновска, подозреваемый в поджоге двери квартиры, связанной с рэпером Оксимироном*, сообщает РЕН ТВ .

Как стало известно РЕН ТВ, мужчина нашел «заказ» на преступление в одном из мессенджеров, где ему обещали вознаграждение в иностранной валюте.

Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. Обещанные деньги исполнитель так и не получил

Это уже второе нападение, связанное с так называемой «бандой Пианиста». Ранее аналогичному поджогу подверглась дверь квартиры другого рэпера-иноагента — Лигалайза* в Москве. В обоих случаях злоумышленники оставляли схожие надписи с упоминанием «Пианиста» и музыкальным символом (скрипичным ключом).

*Признан иноагентом в РФ