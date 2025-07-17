Кредитные карты в России становятся роскошью: их выдача уменьшилась на 59%

В РФ в сегменте кредитных карт наблюдается период небывалого охлаждения. По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в годовом отношении число их выдач снизилось на 59%, общий объем одобренных лимитов — на 55%, сообщает «Коммерсант» .

«Количество новых кредиток, выданных в январе–мае текущего года, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — также рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ считают, что рынок кредитных карт в стране прошел самый тяжелый этап. В этом году выдача новых кредиток стабилизировалась, она находится на уровне 1,07–1,11 млн в месяц, отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

По мнению ВТБ, резкое уменьшение выдач кредиток — общий тренд на рынке. Но спрос клиентов на эту услугу остается высоким, добавили в Ренессанс-банке.

В 2024 году ЦБ РФ существенно ужесточил условия резервирования неиспользуемых лимитов кредитных карт, а также регулятор потребовал распределять на них регуляторный капитал. После этого банки закрыли кредитные договоры на карты, где лимиты долгое время не использовались.

«Параллельно со второй половины 2024 года существенно ужесточились условия и возможности для открытия новых кредитных карт. Соответственно, снизилась как возможность возврата из статуса „неактивный“, так и общее количество неактивных держателей», — пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Как считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, сейчас банки не заинтересованы в клиентах, у которых единственный продукт — бесплатное использование денег в грейс-периоде.