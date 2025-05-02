В Петербурге и Москве подожгли жилье рэперов-иноагентов

В Санкт-Петербурге и Москве зафиксированы поджоги входных дверей квартир, связанных с рэперами Оксимироном (Мирон Фёдоров) и Лигалайзом (Андрей Меньшиков), внесёнными в реестр иноагентов, сообщает «КоммерсантЪ» .

Первый инцидент произошёл 1 мая в Петербурге, где была подожжена дверь бывшего жилья Оксимирона на Социалистической улице. Уже в ночь на 2 мая аналогичное нападение совершено в Москве — пострадала дверь квартиры Лигалайза с угрожающим посланием. В обоих случаях на месте обнаружены провокационные надписи от имени некоего «Пианиста».

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Предварительный ущерб оценивается в 20 тысяч рублей. По данным источников, квартира на Социалистической улице сдавалась в аренду после отъезда Оксимирона из России. В московском случае пока не сообщается о размере ущерба. Личность «Пианиста» устанавливается.

Оба музыканта были включены в список иноагентов: Оксимирон — в 2022 году за критику спецоперации на Украине, Лигалайз — в 2023 году за сотрудничество с нежелательными организациями. Эти инциденты продолжают серию нападений на имущество публичных персон, критикующих российские власти. В последние месяцы аналогичным образом пострадали другие иноагенты, включая юриста Ивана Павлова и бывшего депутата Дмитрия Гудкова.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии произошедшего — от хулиганства до политически мотивированных действий.