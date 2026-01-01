3 россиян разделили «Новогодний миллиард» в розыгрыше «Русского лото»
Фото - © Евгений Будюкин / Фотобанк Лори
В этом году «Новогодний миллиард» выиграли три человека, каждый из них получил более 333 млн рублей, сообщает ОТР.
Выигрышные билеты «Русского лото» были куплены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Розыгрыш прошел в стране в девятый раз. Участники предыдущих лотерей выиграли всего свыше 22,3 млрд рублей.
«Если вы выиграли от 15 тыс. рублей, для получения выигрыша нужно пройти идентификацию — процедуру подтверждения личности. Это требование законодательства», — сказали организаторы лотереи.
Предыдущим обладателем праздничного миллиарда стал фельдшер из Сахалинской области. Он получил на руки свыше 781,5 млн рублей.
