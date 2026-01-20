2ГИС добавил 1,2 тыс бесплатных точек Wi-Fi в Санкт-Петербурге

Сервис 2ГИС включил в карту Санкт-Петербурга 1,2 тыс. бесплатных точек Wi-Fi, что позволило жителям и гостям города быстрее находить доступные сети для подключения к интернету, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

2ГИС расширил карты российских городов, добавив общедоступные точки Wi-Fi. В Северной столице теперь отображается 1,2 тыс. бесплатных сетей, которыми можно воспользоваться при отсутствии или нестабильной работе мобильного интернета. Для поиска ближайшей точки Wi-Fi достаточно воспользоваться приложением 2ГИС, где функция доступна как онлайн, так и офлайн при заранее загруженной карте.

По данным сервиса, всего в 2ГИС отображается около 33 тыс. точек Wi-Fi в более чем 100 городах России. В расчет включены открытые сети на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, культурных учреждениях, кафе и торговых центрах. Информацию о точках предоставляют городские администрации, интернет-провайдеры и специалисты 2ГИС на основе открытых источников.

Среди городов России лидирует Москва с более чем 5,3 тыс. точек Wi-Fi. Далее следуют Сочи (2,6 тыс.), Нижний Новгород (почти 1,3 тыс.), Санкт-Петербург (1,2 тыс.) и Анапа (около 1 тыс.). Медианное значение числа точек Wi-Fi среди 20 крупнейших городов составляет 556, что отражает более сбалансированное распределение сетей по стране.

Для поиска бесплатного Wi-Fi в 2ГИС достаточно ввести соответствующий запрос в приложении для Android, iOS или воспользоваться веб-версией сервиса.

