29 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

29 мая отмечают Всемирный день здорового пищеварения. Также в этот день празднуют День ветеранов таможенной службы РФ.

Всемирный день здорового пищеварения

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Всемирный день здорового пищеварения был учрежден в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов (ВОГ) в 1958 году. Гастроэнтерологи всего мира призвали общества обратить внимание на проблемы с пищеварением у людей.

Всемирная организация гастроэнтерологов занимается поиском методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы. Ежегодно тему праздника выбирает организация.

Организацией и проведением мероприятий, которые связаны с общими вопросами здорового пищеварения, занимаются также государственные и частные учреждения здравоохранения.

Медики напоминают, что рацион человека должен быть регулярным, разнообразным, полноценным и сбалансированным.

День ветеранов таможенной службы России

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29 мая ветераны таможенной службы России традиционно отмечают свой праздник. Его празднуют люди, посвятившие жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.

Праздник начали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года

В профессиональный праздник во всех таможенных подразделениях России проходят торжественные памятные и праздничные мероприятия, в том числе концерт. На них выступают известные ветераны. Также они получают награды, премии.

Зарегистрирована торговая марка «Эскалатор»

29 мая 1900 года американская компания «Отис» (Otis Elevator Company) зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого фирма показала первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже.

Патент на производство устройства «эскалатор» предоставил в марте 1892 года изобретатель Ж. Рено, а компания «Отис» начала именно производство и использование эскалаторов в жизни.

В основном эскалаторы выпускаются двух видов: тоннельные и поэтажные. Первые применяют в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые встречаются в метрополитене, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним есть свободный доступ.

Именины

В этот день именины празднуют Муза, Модест, Петр, Аркадий, Федор, Николай, Александр, Георгий.