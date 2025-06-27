28 июня в Парке 300-летия Петербурга откроется «Молодежная почта»

28 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга запустят «Молодежную почту» «Петербургского дневника», где каждый сможет бесплатно отправить авторские открытки с изображением «Алых парусов» в любой уголок России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Данная интерактивная площадка является частью городского фестиваля «Молодежные выходные: фестиваль достижений», который был организован комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«С 11:00 до 19:00 в брендированном бовере „Петербургского дневника“ гостей будут ждать яркие авторские открытки, которые можно подписать прямо на месте и отправить друзьям, родным или тем, кому хочется передать частичку летнего Петербурга», — рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

На площадке будут находиться промоутеры, которые будут помогать посетителям в навигации, рассказывать о проекте. Более того, на пространстве можно будет бесплатно ознакомиться со свежим номером «Петербургского дневника». Вход на мероприятие будет свободный, а пространство поделят на тематические зоны: «Знай», «Люби», «Гордись», «Приумножай». Каждая из них предлагает посетителям свои активности, мастер-классы, выставки и интерактивы.