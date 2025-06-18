274 семьи в Калининграде получили по 345 тыс рублей за первенца в 2025 году

В Калининградской области 274 семьи стали обладателями сертификата на 345 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщил Бриф24 .

В 2025 году в регионе молодые родители смогли воспользоваться этой мерой поддержки. Важно отметить, что в нынешнем году право на выплату получили не только студентки очного и очно-заочного отделений, но и обучающиеся заочно. Помимо этого, 109 семей получили разовую выплату в размере 300 тысяч рублей. Эту информацию озвучил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«С начала года 274 молодые калининградские семьи получили сертификат на выплату при рождении первенца — 345 тысяч рублей. Как вы знаете, в этом году принял решение расширить категорию получателей — не только студентки очной и очно-заочной формы обучения, но и заочницы, родившие первого ребенка», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Он уточнил, что также за это время 109 молодых семей получили единоразовую дополнительную выплату 300 тысяч рублей. Поддержку предоставляют по нацпроекту «Семья» в случае появления третьего и последующего малыша в 2025–2027 годах. 49 будущих мам — учащихся очной формы обучения — получили дополнительную единоразовую выплату 100 тысяч рублей.

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