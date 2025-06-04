Как получить статус многодетной семьи и какие льготы по нему положены

Семья в России считается многодетной, если родители воспитывают троих и более детей, причем как родных, так и приемных. В таком случае семья приобретает бессрочный особый статус, который был закреплен президентом Владимиром Путиным в указе «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в 2024 году.

Как получить статус многодетной семьи в Москве и Подмосковье

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Чтобы получить статус многодетной, семья должна соответствовать двум обязательным критериям:

трое и более детей (как своих, так и приемных);

один из родителей имеет постоянную регистрацию.

Проще всего оформить статус многодетной семьи в Москве через портал «Госуслуги». Для этого нужно:

Зайти в личный кабинет, перейти во вкладку «Документы» и выбрать пункт «Семья и дети». Нажать на карточку «Статус многодетной семьи» и выбрать «Запросить». После того как появятся сведения о многодетности (как правило, через 10 рабочих дней), документ можно будет скачать в формате .pdf с QR-кодом.

Получить статус многодетной семьи можно и по старинке — через МФЦ или органы соцзащиты.

В МФЦ нужно подать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

если заявитель состоит в браке: документ, удостоверяющий личность супруга заявителя, и свидетельство о заключении брака;

документ, удостоверяющий личность второго родителя, если он проживает совместно с заявителем;

свидетельство о рождении каждого из детей (в том числе достигших 18 лет);

документ, удостоверяющий личность ребенка. Для граждан РФ старше 14 лет это паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства (независимо от возраста) — вид на жительство;

свидетельство о перемене ФИО для всех, у кого они менялись;

свидетельство об установлении отцовства (если в отношении ребенка установлено отцовство);

свидетельство о смерти или судебное решение о признании родителя умершим;

свидетельство о расторжении брака, если брак со вторым родителем расторгнут.

После того как у вас примут документы, их проверят и сделают копии. Далее вам потребуется заполнить заявление и подождать не дольше 45 дней.

Что касается получения статуса многодетной семьи через органы соцзащиты, то нужно обратиться в ближайшее отделение к дому. Там вам расскажут о том, какие документы нужны и сколько времени понадобится на весь процесс присвоения статуса.

В Подмосковье необходимо обратиться в местный орган социальной защиты или в МФЦ за «Удостоверением многодетной семьи» или «Удостоверением многодетной матери/многодетного отца». Также можно заполнить заявление на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.