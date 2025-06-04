Как получить статус многодетной семьи и какие льготы по нему положены
Фото - © Типляшина Евгения / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, что представляет собой статус многодетной семьи, какие документы нужно предоставить для его получения и что он дает.
Какая семья считается многодетной в России в 2025 году
Фото - © Лазаренко Светлана / Фотобанк Лори
Семья в России считается многодетной, если родители воспитывают троих и более детей, причем как родных, так и приемных. В таком случае семья приобретает бессрочный особый статус, который был закреплен президентом Владимиром Путиным в указе «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в 2024 году.
Как получить статус многодетной семьи в Москве и Подмосковье
Фото - © Лазаренко Светлана / Фотобанк Лори
Чтобы получить статус многодетной, семья должна соответствовать двум обязательным критериям:
- трое и более детей (как своих, так и приемных);
- один из родителей имеет постоянную регистрацию.
Проще всего оформить статус многодетной семьи в Москве через портал «Госуслуги». Для этого нужно:
- Зайти в личный кабинет, перейти во вкладку «Документы» и выбрать пункт «Семья и дети».
- Нажать на карточку «Статус многодетной семьи» и выбрать «Запросить».
- После того как появятся сведения о многодетности (как правило, через 10 рабочих дней), документ можно будет скачать в формате .pdf с QR-кодом.
Получить статус многодетной семьи можно и по старинке — через МФЦ или органы соцзащиты.
В МФЦ нужно подать следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- если заявитель состоит в браке: документ, удостоверяющий личность супруга заявителя, и свидетельство о заключении брака;
- документ, удостоверяющий личность второго родителя, если он проживает совместно с заявителем;
- свидетельство о рождении каждого из детей (в том числе достигших 18 лет);
- документ, удостоверяющий личность ребенка. Для граждан РФ старше 14 лет это паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства (независимо от возраста) — вид на жительство;
- свидетельство о перемене ФИО для всех, у кого они менялись;
- свидетельство об установлении отцовства (если в отношении ребенка установлено отцовство);
- свидетельство о смерти или судебное решение о признании родителя умершим;
- свидетельство о расторжении брака, если брак со вторым родителем расторгнут.
После того как у вас примут документы, их проверят и сделают копии. Далее вам потребуется заполнить заявление и подождать не дольше 45 дней.
Что касается получения статуса многодетной семьи через органы соцзащиты, то нужно обратиться в ближайшее отделение к дому. Там вам расскажут о том, какие документы нужны и сколько времени понадобится на весь процесс присвоения статуса.
В Подмосковье необходимо обратиться в местный орган социальной защиты или в МФЦ за «Удостоверением многодетной семьи» или «Удостоверением многодетной матери/многодетного отца». Также можно заполнить заявление на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Какие льготы для многодетных семей предусмотрены в Москве и Подмосковье
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Пока старшему ребенку не исполнится 18 лет (или 23, если он учится в вузе на очном отделении), многодетная семья может претендовать на различные меры социальной поддержки.
Виды льгот, пособий, иных выплат и бонусов отражены в указе президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
Льготы для многодетных семей в Москве
Если семья воспитывает троих и более детей в Москве, то она имеет право на следующие виды выплат и пособий:
- единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно троих и более детей;
- ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;
- ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям; ежемесячную компенсационную выплату за пользование телефоном многодетным семьям;
- ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет;
- ежегодную компенсационную выплату на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.
Также многодетным семьям предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатная парковка. Кроме того, многодетным семьям положены следующие льготы:
- освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в государственных детских садах;
- льгота по установлению размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- право на предоставление жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, и субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;
- право на бесплатное посещение зоопарка, оплату по льготным ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок, стадионов, культурно-просветительных и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта, находящихся в ведении Правительства Москвы, а один раз в месяц — бесплатное посещение музеев и стадионов;
- преимущественное право на получение садовых участков;
- право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) родителям в многодетной семье до достижения старшим из троих младших детей возраста 18 лет или до окончания его обучения в школе (лицее, гимназии и в других учреждениях);
- право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте родителям в многодетной семье до достижения младшим ребенком возраста 18 лет;
- бесплатная парковка;
- бесплатная юридическая помощь многодетным родителям до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет, если он обучается по очной форме).
Кроме того, в зависимости от категории детей многодетным семьям предоставляются:
- бесплатные продукты детского питания — на детей, не достигших семилетнего возраста, по заключению врачей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет;
- бесплатное двухразовое питание детей, обучающихся в школах (лицеях, гимназиях и в других учреждениях);
- безвозмездное пользование детьми платными физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в городскую государственную систему физической культуры и спорта.
Подробнее о льготах можно почитать на сайте мэра Москвы.
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Льготы для многодетных семей в Подмосковье
В Московской области для многодетных семей предусмотрены следующие льготы:
- бесплатное получение лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до шести лет. О том, как получить льготные лекарства в Подмосковье, читайте здесь;
- право на прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
- бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;
- бесплатное обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе;
- возможность бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок раз в месяц;
- получение льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья;
- льготные условия при организации крестьянских (фермерских) хозяйств, малых предприятий (получение для этих целей земельных участков, а также налоговые льготы, ссуды и т. д.);
- трудоустройство через службу занятости с возможностью применения гибких форм труда, а также дополнительные трудовые гарантии при возникновении трудовых споров с работодателем (ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации);
- скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией или от стоимости топлива;
- бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
- ежегодная дополнительная диспансеризация в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации для детей военнослужащих.
Кроме того, многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно согласно статье 32 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Назначение досрочной трудовой пенсии возможно при наличии стажа и накопленных баллов:
- матерям троих детей — в 57 лет;
- матерям четверых детей — в 56 лет;
- матерям пятерых и более детей — в 50 лет.